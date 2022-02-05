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COVID дав українцям перепочинок, але хворих — знову більше 40 тисяч

9:15 5 лютого 2022
лікарня

Україні не вдалося довго утримувати захворюваність COVID-19 на стабільному рівні — показники зростають. Вже другу добу поспіль кількість нових хворих перевищує 40 тисяч. За 4 лютого діагноз підтвердився у 42533 осіб, у тому числі у 4268 дітей. Про це повідомляє МОЗ.

На ранок 5 лютого було відомо, що 3918 хворим на коронавірус знадобилася госпіталізація, 185 пацієнтів померли.

МОЗ запізнюється з оголошенням офіційної статистики захворюваності по кожному з регіонів, але вже відомо, що кількість госпіталізованих та динаміка госпіталізацій зростають майже у всіх областях. Поки що на «жовтому» рівні тримаються лише Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключав, що у розпал нової хвилі ковіду в Україні щодня фіксуватимуть до 60 тисяч хворих.

Фото pixabay.com

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