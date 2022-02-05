Гороскоп Павла Глоби на 5 лютого: Тільцям зірки обіцяють масу приємних новин, а Дів чекають перспективні знайомства

Субота, 5 лютого 2022 року — досить складний день, але він підходить для початку нових справ і проектів, вважає астролог Павло Глоба.

При цьому деяким знакам зодіаку доведеться для успіху слідувати наміченому плану, а на когось чекає грандіозне прибирання в будинку, пише Словофраза.

Овен

Овнів чекає на спокійний і стабільний день. Ви чудово впораєтеся з робочими справами, а вільний час зможете присвятити улюбленим завданням.

Телець

Тільці сьогодні отримають багато добрих новин. Весь день ви будете перебувати у гарному настрої.

Близнюки

Сьогодні чудовий день для експериментів із зовнішністю. Мінімальна стрижка або зміна стилю в образі одразу пожвавлять ваш образ.

Рак

День сприятливий для фізичних навантажень, водних процедур та активного відпочинку. У другій половині дня можливі деякі проблеми із людьми з минулого.

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Лев

Леви сьогодні можуть розраховувати на допомогу друзів. Якщо у вас виникнуть проблеми, ваші рідні вам з радістю допоможуть.

Діва

Дів сьогодні чекають цікаві знайомства. Є всі шанси, що з ділових вони переростуть у дружні. Вільний час увечері присвятіть генеральному прибиранню.

Терези

Терези в цей день можуть ставити перед собою серйозні цілі. Швидкого результату не буде, але крок за кроком ви зможете дійти до бажання.

Скорпіон

День у Скорпіонів наслідуватиме план. Час до обіду краще присвятити важливим справам, а в другій половині дня ви можете сміливо виконувати особисті завдання.

Стрілець

Стрільців чекає напружений день. Ймовірно, хтось розкриє правду, яку ви так довго приховували, і вам доведеться повертатись до негативних емоцій.

Козеріг

Астрологи радять Козерогам навести лад у своєму будинку. Від того, наскільки чистим буде ваш будинок, залежатиме ваше самопочуття.

Водолій

Водоліїв може чекати деяка суперечка з колегами. Не варто доводити впертістю свою правоту, намагайтеся зрозуміти інший бік конфлікту.

Риби

Рибам радять розпочати свій ранок ідеально. Зробіть зарядку, приготуйте сніданок, прочитайте кілька сторінок у книзі. Пам'ятайте, що перша година після сну формує ваш ідеальний день.

Нагадаємо, раніше астролог назвала дні у лютому, коли можна легко втратити гроші та роботу.

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