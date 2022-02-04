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Україна

Чи буде Путін бомбити Київ: у Міноборони оцінили ймовірність ударів по столиці та великим містам країни

22:15 4 лютого 2022
війна

Міноборони України називає малоймовірними бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення Росії. Як повідомляє РБК-Україна, таку позицію оборонного міністерства озвучила в ефірі одного з телеканалів заступник міністра Ганна Маляр.

За словами заступника міністра, у разі бойових дій жодне місто не застраховане від обстрілів та бомбардувань. У той же час Маляр вважає безглуздим захоплення території зі знищенням інфраструктури — гібридні методи набагато простіші та дешевші.

Заступник міністра переконана: Київ руйнувати не будуть. «Ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю», — каже вона.

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Фото mil.ru

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