Зеленський підписав указ про призов на строкову службу у 2022 році: хто отримав право на відстрочку
Президент підписав указ про призов на строкову військову службу у 2022 році. Обіцяне головою держави скасування призову та повний перехід на контрактну армію стосувалися 2024 року, а поки що комплектування армії строковиками триває. Згідно з указом призовні комісії почнуть працювати 1 квітня, весняна кампанія триватиме три місяці, до червня включно.
Осінній призов у 2022 році проводитиметься з 1 жовтня та протягом наступних трьох місяців.
Право на відстрочку від призову мають студенти денної форми навчання, які отримують освіту:
- у вишах;
- в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі;
- у закладах середньої чи вищої духовної освіти;
- у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня;
- у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
- у закладах фахової передвищої освіти.
Ще однією великою групою осіб, які мають право на відстрочку від призову, є ті, хто проходить військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти.
Також відстрочкою можуть бути деякі сімейні обставини, потреба у продовженні професійної діяльності, стан здоров'я. Ці питання вирішують районні та міські призовні комісії.
Нагадаємо, раніше Міноборони оголосило, що планує дати можливість молоді обирати: призов на строкову службу або проходження інтенсивної військової підготовки протягом 3−4 місяців.
Фото ministry_of_defense_ua/instagram182
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