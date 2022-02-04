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Зеленський підписав указ про призов на строкову службу у 2022 році: хто отримав право на відстрочку

20:34 4 лютого 2022
армія

Президент підписав указ про призов на строкову військову службу у 2022 році. Обіцяне головою держави скасування призову та повний перехід на контрактну армію стосувалися 2024 року, а поки що комплектування армії строковиками триває. Згідно з указом призовні комісії почнуть працювати 1 квітня, весняна кампанія триватиме три місяці, до червня включно.

Осінній призов у 2022 році проводитиметься з 1 жовтня та протягом наступних трьох місяців.

Право на відстрочку від призову мають студенти денної форми навчання, які отримують освіту:

  • у вишах;
  • в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі;
  • у закладах середньої чи вищої духовної освіти;
  • у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня;
  • у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
  • у закладах фахової передвищої освіти.

Ще однією великою групою осіб, які мають право на відстрочку від призову, є ті, хто проходить військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти.

Також відстрочкою можуть бути деякі сімейні обставини, потреба у продовженні професійної діяльності, стан здоров'я. Ці питання вирішують районні та міські призовні комісії.

Нагадаємо, раніше Міноборони оголосило, що планує дати можливість молоді обирати: призов на строкову службу або проходження інтенсивної військової підготовки протягом 3−4 місяців.

Фото ministry_of_defense_ua/instagram

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