«Ваша 13-річна донька вже зареєстрована, у неї є сімейний лікар»: в Україні масово фальсифікують записи в системі helsi.me. Що робити?

Ви ще не підписали декларацію із сімейним лікарем? Будьте готові до того, що хтось уже зробив це за вас. Без вашого відома, але із зазначенням ваших даних. Ба більше, може виявитися, що ви регулярно відвідували свого сімейного лікаря, про що свідчать записи з helsi. me . І довести, що ви цього фахівця навіть ніколи не бачили і нічого з ним не підписували, практично неможливо. «ФАКТИ» намагалися розібратися, чому таке відбувається, кому це вигідно і що робити людині, яка стала жертвою подібної ситуації.

«Мені здається дивним, що реєстрацію дитини в системі може здійснити незнайома людина»

Галина випадково дізналася про те, що її 13-річна донька підписала декларацію з педіатром поліклініки, в якій дівчинка жодного разу не була.

— Почалося все з того, що я прийшла до поліклініки на столичному Печерську саме для того, щоб підписати за доньку декларацію з педіатром, — розповіла «ФАКТАМ» Галина. — Подала документи, а мені кажуть: «Так вона вже зареєстрована, і в неї є лікар». Я спочатку подумала, що, можливо, система підтягнула доньку до моєї картки (а в мене сімейний лікар справді є). Але ні — то була декларація саме з педіатром. Педіатром із поліклініки на вулиці Богдана Хмельницького, де донька жодного разу не була! Прізвище педіатра нам теж було незнайоме. Що ще цікаво: у картці доньки як її мати була вказана я, а як контактна особа — якась Марія Дубинська з Донецька. Номер телефону також був її, а не мій.

Були в системі й інші некоректні дані.

— Наприклад, місце реєстрації, — каже Галина. — Там вказана квартира, в якій донька ніколи не була зареєстрована і не проживала. Там колись була зареєстрована я, але не вона. Невірним був номер свідоцтва про народження. Декілька років тому ми поміняли цей документ, а в системі був номер старого, вже недійсного свідоцтва. Все виглядає так, ніби для реєстрації доньки в системі helsi. me хтось використав стару базу даних. Але хто й навіщо це зробив?

— Що вам відповіли в поліклініці?

— Я не сказала б, що там здивувалися. Підозрюю, що у них це вже не перший випадок. Спочатку мене намагалися переконати, що це я щось переплутала або забула: «Але ж ви реєструвалися!» Я знову і знову повторювала, що жодних декларацій ми не підписували і вказані в системі дані є неправдивими. А коли сказала, що, мабуть, треба залучити прокуратуру, співробітники поліклініки насторожилися і заявили, що більше нічого мені не скажуть.

— Ви змогли підписати декларацію для доньки в поліклініці, куди прийшли?

— Ні. Це окрема історія. Лікар (єдиний, який ще має вільні місця) захворів, і не відомо, коли тепер вийде на роботу. Тож довелося їхати до іншої поліклініки. Там лікар був на місці, але декларацію з ним ми так і не підписали. Виною тому знов-таки helsi.me. Як я вже сказала, як контактна особа в картці моєї доньки в системі вказана якась жінка з Донецька. А при спробі перереєструвати пацієнта на іншого лікаря, sms з кодом приходить саме на номер телефону, зазначений у системі як контактний. Ось і вийшло, що в поліклініці відправили кілька таких повідомлень із кодами, але я їх не побачила, адже доступу до телефону Марії Дубинської з Донецька в мене немає. На питання, що робити далі, співробітники реєстратури розвели руками: мовляв, не знаємо, система не пропускає.

Пообіцяли надіслати запит до НСЗУ (Національна служба здоров’я України. — Авт.) з проханням дозволити заміну номера телефону. Але це дуже дивно. За логікою розробників системи helsi. me, людина не може змінити номер телефону. А ось зареєструвати чужу дитину із зазначенням некоректних даних — запросто. Мені здається дивним уже те, що реєстрацію дитини в системі може здійснити незнайома людина. Хіба таке право не має бути лише у батьків?!

Зараз Галина з донькою чекають, коли хоча б вирішиться питання з номером телефону, щоб все ж таки підписати декларацію з новим лікарем.

— Але якби медична допомога доньці, не дай Боже, потрібна була б одразу? — продовжує Галина. — Не кажучи вже про те, що у лікаря, з яким ми хочемо підписати декларацію, можуть закінчитися місця (він і так у поліклініці єдиний, в кого вони ще залишилися). Враховуючи цю ситуацію, я маю великі сумніви в тому, що лікарі (сімейні та педіатри), у яких прийом розписаний на два-три тижні вперед, приймають реальних пацієнтів, а не мертвих душ.

Наприклад, судячи з запису в системі, донька була у свого педіатра напередодні Нового року, 31 грудня. Але ж цього не було! А запис про прийом є. Виникає питання: кого у цей час приймав лікар? «Свого» пацієнта, який не проходив за системою? Чи лікар просто пив у цей час каву? А пацієнти, яким справді була потрібна медична допомога, не могли потрапити на прийом.

Ці питання «ФАКТИ» хотіли поставити тій самій лікарці, з якою у дочки Галини підписано декларацію. Але в реєстратурі поліклініки сказали, що покликати педіатра до телефону не можуть, як і надати будь-яку інформацію щодо декларацій, яка є конфіденційною. Телефон Марії Дубинської з Донецька, яка вказана в анкеті дівчинки як контактна особа, працює. Але наші численні спроби зателефонувати за цим номером не мали успіху — ніхто не бере слухавку.

«ФАКТИ» звернулися щодо цієї ситуації і до Департаменту комунікацій НСЗУ. Там стверджують, що підписати декларацію без відома пацієнта неможливо, і пояснити, як таке могло трапитися, не можуть:

«Декларація з лікарем первинної ланки набуває чинності після того, як пацієнт її особисто підписав. Якщо підпису пацієнта немає, декларація не чинна. Відповідно, укласти декларацію без відома пацієнта чи його законного представника неможливо».

Щодо ситуації з заміною номера телефону, то в НЗСУ пропонують такий алгоритм дій:

«Змінити номер телефону можна через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі „Громадянам“. Щоб подати запит, потрібно вказати відомості про пацієнта, а саме: ПІБ, дату народження, ідентифікаційний номер, документ, що посвідчує особу. А також накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати його можна кількома способами: у фіскальній службі, казначействі, „ПриватБанку“, у платних надавачів електронних довірчих послуг тощо. За цим запитом пацієнта Національна служба здоров’я України змінює налаштування і з’являється можливість оновити номер телефону».

«За три місяці довести, що син не відвідував психіатра, мені не вдалося»

Про фейкові записи, які десятки українців випадково виявили в системі helsi. me, «ФАКТИ» писали в листопаді 2021 року, коли мешканка Дніпра Анастасія Кулакова дізналася, що її син-школяр нібито регулярно відвідує психіатра та фтизіатра, у якого лікує сухоти.

Вперше про цю проблему «ФАКТИ» розповіли в листопаді 2021 року

— Я виявила, що сина в червні цього року нібито приймав лікар-психіатр міської поліклініки № 1. Хоча у ці дні Тіми взагалі не було у місті. А в січні 2021 року, коли моя дитина нібито п’ять разів (!) була на прийомі у фтизіатра з підозрою на сухоти, син був у школі, — розповіла «ФАКТАМ» Анастасія. — Побачивши все це, я почала телефонувати за номерами телефонів клінік, де мою дитину нібито приймали ці лікарі. Але не змогла додзвонитися: десь телефон не відповідав, десь було відключено. А після того, як я написала про цю ситуацію у «Фейсбуці», з’ясувалося, що наш випадок не єдиний.

Поспілкувавшись з людьми, які опинилися в такій самій ситуації, «ФАКТИ» з’ясували, що проблема є масовою. Фейкові візити у всіх різні: хтось дізнався, що протягом року регулярно відвідував офтальмолога, а хтось виявив дев’ять поспіль (!) візитів до гінеколога.

Фальшиві записи в helsi. me виявили й кілька співробітників «ФАКТІВ». Особливо ті, хто вакцинувався проти коронавірусу. Крім, власне, самої вакцинації у багатьох у системі з’явилися записи про прийом навіть не у терапевта, а в офтальмолога, гастроентеролога та інших вузьких фахівців, яких людина під час вакцинації точно не відвідувала.

Питання, як тепер видалити підробні записи про сина з системи, Анастасія Кулакова ставила під час прямого ефіру на ресурсі «Інформатор», де директорка Департаменту комунікацій Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Лілія Гудзь підтвердила, що проблема з фейковими записами у helsi. me існує:

«До нас дійсно звертаються люди, які виявили прийоми, яких не було. І ми розуміємо, що це проблема. Але не маємо права втручатися у медичні записи. В ситуаціях, як в Анастасії, ми просто бачимо прийом у фтизіатра і не можемо знати, чи цей прийом був насправді».

Ще у НСЗУ повідомили, що «у кожній лікарні з’явиться нова посада — медичний адміністратор, який матиме право верифікувати дані пацієнтів та видаляти фейкові записи».

Медичний адміністратор у поліклініках, як з’ясували «ФАКТИ», поки що так і не з’явився. А чи вдалося Анастасії розв’язати її проблему?

— Не вдалося, — повідомила «ФАКТАМ» Анастасія, з якою ми днями зв’язалися. — Усі мої скарги та звернення ні до чого не призвели. З психоневрологічного диспансеру надійшла відповідь про те, що вони розібралися і з’ясували: моя дитина точно була у них на прийомі. Я навіть туди їздила, і мені показали щойно заповнений журнал відвідувань із записом про наш візит. І не важливо, що моєї дитини того дня навіть не було в місті! Довести, що ти не верблюд, неможливо.

Хто може спеціально залишати у системі фальшиві записи? Поспілкувавшись з лікарями, які працюють із системою helsi. me, «ФАКТИ» з’ясували, що липові декларації можуть бути вигідні сімейним лікарям — адже за кожного пацієнта вони отримують від держави гроші. Цим можна пояснити ситуацію з донькою киянки Галини. Або, наприклад, нещодавній випадок в одеській клініці, де лікарі уклали 175 декларацій… із померлими.

Але гроші сімейний лікар отримує лише за декларації, а не за подальші візити. У профільних фахівців ситуація інша — там сума, яку лікувальний заклад отримає від держави, справді залежить від того, скільки було прийомів у лікарів.

«Тому тут теоретично можливо, що клініки навмисне вписують фейкові прийоми, — сказав „ФАКТАМ“ лікар з Києва, який побажав залишитися невідомим. — Але, знаючи, як влаштована ця система, можу сказати, що це досить складно — треба заповнити багато документів, витратити не одну годину часу. І при цьому йти на ризик, адже пацієнт може виявити фейковий візит та здійняти скандал. Простіше прийняти одного або двох пацієнтів у приватному порядку і одразу заробити значно більше, ніж можна отримати за ці фейкові прийоми. А система helsi, на жаль, далека від досконалості, і там часто трапляються помилки. Наприклад, система може видати однофамільця — і, якщо лікар не перевірить у пацієнта паспорт (а багато хто цього не робить, тому що елементарно не вистачає часу), візит може бути помилково вписаний іншій людині з таким самим прізвищем».

Хай там як, помилка це чи намір, а не перестає дивувати наполегливість, з якою співробітники медустанов відмовляються визнавати, що той чи інший запис є підробним. Нашумілий випадок Анастасії Кулакової тому підтвердження. Що робити, якщо на ваші скарги чиновники не реагують? Юристи радять збирати докази, подавати заяву до поліції й, можливо, навіть позов до суду.

— Раджу в будь-якому випадку звернутися до правоохоронних органів, щоб розслідувати подібні речі, — прокоментував ситуацію старший партнер компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. — Якщо ви направили письмовий запит до адміністрації helsi. me з проханням видалити фейкові дані із системи і протягом 30 днів цього не сталося, залишається лише звернутися до суду з вимогою зобов’язати адміністратора системи видалити ці відомості з картки клієнта.

Нагадаємо, у системі helsi з'явилася функція завантаження медичних документів. Крім того, при вході в особистий кабінет можна поставити позначку, щоб система запам'ятала ваш пароль на цьому пристрої.

Фото: pixabay.com

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