«Україна — це Палестина Європи»: Ярослав Грицак про конфлікт, що впливає на всю світову політику

Російсько-український конфлікт нагадує арабо-ізраїльський, вважає відомий історик, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ярослав Грицак. На його думку, конфлікт хоч і скидається на локальний, проте насправді впливає на всю світову політику.

«Ми знаходимося на важливому стратегічному, дуже чутливому і дуже нестабільному пограниччі, — сказав Ярослав Грицак в інтерв`ю «ФАКТАМ». — Я весь час повторюю: Україна — це Палестина Європи. Російсько-український конфлікт нагадує арабо-ізраїльський. Він має вигляд локального, а насправді впливає на всю світову політику.

Єдиний спосіб вийти з цієї ситуації — не змінити географію. Ми не можемо перенестися в інше місце на карті чи викопати рів між Україною і Росією. Ми натомість можемо нарощувати свій потенціал. Іншого шляху не бачу. Це принаймні те, що показує Ізраїль. Вважаю, що ми не могли уникнути конфлікту саме через нашу нещасливу географію. Але географія, як і історія, не є вирок".

Про те, що зараз відбувається з українським суспільством, та про агонію «русского мира» читайте в матеріалі: Ярослав Грицак: «Ми повторюємо помилки 1938 року»



Фото: https://ucu.edu.ua/

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