28.01 / 28.25 31.93 / 32.36
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Україна — це Палестина Європи»: Ярослав Грицак про конфлікт, що впливає на всю світову політику

16:46 4 лютого 2022
«Україна&nbsp;— це Палестина Європи»: Ярослав Грицак про конфлікт, що впливає на всю світову політику

Російсько-український конфлікт нагадує арабо-ізраїльський, вважає відомий історик, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ярослав Грицак. На його думку, конфлікт хоч і скидається на локальний, проте насправді впливає на всю світову політику.

«Ми знаходимося на важливому стратегічному, дуже чутливому і дуже нестабільному пограниччі, — сказав Ярослав Грицак в інтерв`ю «ФАКТАМ». — Я весь час повторюю: Україна — це Палестина Європи. Російсько-український конфлікт нагадує арабо-ізраїльський. Він має вигляд локального, а насправді впливає на всю світову політику.

Єдиний спосіб вийти з цієї ситуації — не змінити географію. Ми не можемо перенестися в інше місце на карті чи викопати рів між Україною і Росією. Ми натомість можемо нарощувати свій потенціал. Іншого шляху не бачу. Це принаймні те, що показує Ізраїль. Вважаю, що ми не могли уникнути конфлікту саме через нашу нещасливу географію. Але географія, як і історія, не є вирок".

Про те, що зараз відбувається з українським суспільством, та про агонію «русского мира» читайте в матеріалі: Ярослав Грицак: «Ми повторюємо помилки 1938 року»

Фото: https://ucu.edu.ua/

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

люди

Більше чи менше? Як зміниться розмір пенсії пенсіонера, що працює, після звільнення

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.