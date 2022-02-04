РосЗМІ кострубатою українською видали фейк про радіоактивну бомбу Нацкорпусу

В Telegram-каналах, афілійованих з російськими спецслужбами, поширюється інформація про нібито радіоактивну саморобну бомбу, яку використовуватиме Нацкорпус на території Росії після початку бойових дій. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі зазначають, що повідомлення супроводжується відео, в якому підписи зроблено українською мовою з великою кількістю граматичних помилок. Все видає те, що автори сюжету не українці та погано володіють українською мовою.

Першоджерелом інформації є Telegram-канал «Політнавігатор», що знаходиться в окупованому Криму, публікацію розміщено ще 10 грудня 2021 року. Пізніше цей матеріал поширювався і по інших російських Telegram-каналах, наприклад «Самооборона Горлівки», «Джокер ДНР», Pravda News та тп.

«Очевидно, що перед нами продовження інформаційно-психологічної операції російських спецслужб та їхніх колаборантів у Криму та Донбасі», — зазначили у Центрі.

Представники Нацкорпусу спростували своє «авторство» фейкового відео.

«Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія — твором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і України. Хочемо звернути увагу, що відео з'явилося на російському ресурсі й воно не має звуку. Крім того, помилки у титрах демонструють очевидно низький рівень володіння українською мовою, що є характерним для російських «спецоперацій», — зазначили у Нацкорпусі.

Націоналісти вважають, що сфабриковане відео є відповіддю на їхню кампанію щодо підготовки цивільного населення до можливого повномасштабного наступу Росії.

Нагадаємо, останнім часом у Росії та на окупованому Донбасі поширюються чутки про те, що українська влада заборонила військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 45 років залишати територію України. У Держприкордонслужбі вважають, що цим фейком росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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