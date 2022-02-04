Обов'язковий техогляд автомобілів в Україні: з яких причин можуть відмовити власнику

Обов'язковий техогляд транспортних засобів, який запроваджується в Україні з вересня поточного року, можуть пройти не всі легкові автомобілі.

Як відомо, техогляд обов'язковий для транспортних засобів, що пересуваються загальними дорогами — легкових, вантажних автомобілів, причепів, мопедів та мотоциклів.

Станції технічного обслуговування, які проводять огляд, повинні мати ліцензію на здійснення такої діяльності. В іншому випадку результати перевірки не матимуть юридичної сили.



СТО можуть відмовити у проведенні техогляду, якщо:

- інформація у наданих документах не відповідає фактичним даним транспортного засобу;

- не збігаються заявлені номерні знаки транспортного засобу з фактичними;

- невідповідність VIN-коду у документах на транспортний засіб;

- відсутність необхідних для проходження техогляду документів (паспорт або інший документ, що засвідчує особу);

- відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо документи на техогляд надає не власник машини, потрібен документ, що підтверджує повноваження такої особи.

ТО можуть не пройти транспортні засоби, які мають низку несправностей: двигуна, гальмівної системи, світлових приладів, двірників, коліс.

Крім того, до несправностей належить невідповідність екологічним нормам, рівень викидів шкідливих речовин, наявність протікання рідин, дефекти або відсутність каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів, відсутність аптечки, простроченість вогнегасника, нагадує «НВ Бізнес».



Нагадаємо, процедуру техогляду автомобілів мають намір фіксувати на відео. Докладніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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