Витратити «ковідну тисячу» на ліки дозволили ще одній категорії українців

Список послуг, які зможуть отримати українці в рамках програми «Підтримка», розширили. На засіданні уряду вирішили надати можливість людям з інвалідністю І та ІІ групи витратити «ковідну» тисячу на придбання лікарських засобів.

З 7 лютого гроші за вакцинацію також можуть отримати підлітки від 14 років.

Гроші можна буде витратити на освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друковану продукцію.

Нагадаємо, з 24 січня за віртуальну тисячу українці 60 років та старші можуть купити ліки.

Люди похилого віку також можуть витратити гроші за вакцинацію на оплату комунальних послуг.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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