Жодного дня без рекорду: в Україні за добу майже 44 тисячі хворих на ковід

В Україні за минулу добу новий антирекорд інфікованих COVID-19 — заразилися коронавірусом 43 778 людей. Про це повідомили у МОЗ.

Минулої доби госпіталізували 4328 осіб, летальних наслідків — 174.

Найбільше нових заражень за добу в Одеській (понад 4 тисячі), Львівській та Житомирській областях, а також у Києві.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 4 мільйони людей, летальних випадків — 100 983.

З початку кампанії вакцини щеплено понад 15 мільйонів людей, у тому числі бустерну дозу вакцини отримали 421 057 осіб.

Як повідомляли «ФАКТИ», Київ у найближчі два тижні може поповнити перелік регіонів України, в яких встановлено «червону» карантинну зону. У столиці постійно зростає кількість хворих на коронавірус.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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