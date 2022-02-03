Молодим українцям заборонили залишати країну: у Держприкордонслужбі прокоментували фейк росЗМІ

В Державній прикордонній службі (ДПС) спростували черговий російський фейк щодо заборони виїзду за межі країни молодих чоловіків.

Представник ДПС Андрій Демченко запевнив, що відомство не планує обмежувати виїзд за кордон українців призовного віку, повідомляє «Укрінформ».



«Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала та не приймала рішення про обмеження у праві вільного пересування громадян. Ми не керуємося ні віком, ні статтю громадян, яких начебто планують обмежити у праві пересування. Прикордонники діють виключно у рамках чинного законодавства», — сказав Демченко.

Подібні чутки поширюються в Росії та на окупованих нею територіях Донбасу. Нібито голова ДПС України видав наказ про обмеження виїзду з України військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 45 років.



За словами Демченка, мета таких заяв — дестабілізація ситуації в Україні.

Посіяти паніку серед населення намагаються і чутками про замінування шкіл, метро, ​​урядових будівель.

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