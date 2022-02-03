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Україна

Планували задіяти акторів: у США розповіли про російський сценарій вторгнення в Україну

21:02 3 лютого 2022
російські військові

Вторгнення Росії в Україну, яке в США називали «неминучим», може статися внаслідок «ретельно задуманої змови».

Нібито інформацію про плани Росії використати фейкове відео з вбитими для вторгнення в Україну отримало Агентство національної безпеки (АНБ) США.

«Заступник АНБ Файнер підтверджує, що США мають розвіддані про те, що Росія розглядає можливість організації „надзвичайно ретельно продуманої“ змови, щоб використовувати її як привід для вторгнення в Україну. У ньому беруть участь трупи, що зображують фальшиві тіла вбитих, і актори, які грають скорботних у події, яку вони створили б самі», — написала журналістка Кайлі Етвуд у Twitter.

У фейковому відео мали брати участь актори. Вони повинні були розіграти сцену вибуху, що нібито стався, з тілами, знищеними спорудами, українським озброєнням, безпілотними літальними апаратами. Актори нібито мали грати скорботних російськомовних жителів.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН на своєму засіданні, ініційованому США, закликала Росію до деескалації та неприпустимості «провокаційної риторики» щодо ситуації навколо України.

Раніше президент США Байден пригрозив Путіну персональними санкціями у разі, якщо він зважиться на збройну агресію щодо України.

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