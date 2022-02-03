«Велике будівництво» продовжує відроджувати спортивну інфраструктуру на Луганщині

На Луганщині у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» продовжується відродження та розвиток спортивної інфраструктури. Про це у своєму Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«Спортивна інфраструктура області продовжує відроджуватися! Якщо у загальному заліку „Великого будівництва“ Луганщина посідає почесне ІІІ місце, то за розвитком спортивної інфраструктури ми упевнено лідируємо», — написав він.

Очільник області зазначив, що за рік було капітально відремонтовано знакове для мешканців Сєвєродонецька місце — басейн «Садко» та «візитівка» спортивної Луганщини — фізкультурний центр «Олімп» у місті Кремінна.

Так, у межах реконструкції «Олімпу» перебудовано так звану «вхідну групу», поруч із нею облаштовано сучасний відкритий тренажерний майданчик, збудований і функціонує зал спортивної гімнастики, який відповідає всім сучасним нормам тренувань, капітально відремонтований тренажерний зал, розрахований на одночасне тренування 50 спортсменів.

Окрім того, для проживання спортсменів та тренерів побудовано 4 комфортабельні будинки.

«Зі слів спортсменів, після реконструкції „Олімп“ стане найкращою тренувальною базою в Україні», — підкреслив Сергій Гайдай.

Він також наголосив що, Луганщина — один з пілотних регіонів програми Президента Володимира Зеленського «Здорова Україна», у межах якої в області вже побудовано 73 спортивних майданчики та облаштовано 28 локацій «Активних парків».

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив про масштабну розбудову спортивної інфраструктури у межах програми президента, зокрема будівництво мультифункціональних спортивних арен для Євробаскету-2025.

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