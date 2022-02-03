Україна та Туреччина домовилися про зону вільної торгівлі: у Шмигаля пояснили, що це означає

Україна та Туреччина уклали Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

В уряді України вважають, що це суттєво вплине на масштаб та якість українського експорту. Товарообіг з Туреччиною зросте з $ 7,5 млрд до $ 10 млрд за 5 років. Крім того, всі дружні країни Чорноморського басейну — Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна — будуть з'єднані угодами про вільну торгівлю з загальними правилами.

«Угода матиме спільний позитивний ефект для економіки України та Туреччини та взаємовигідна для наших країн. У галузях, які працюватимуть на експорт, буде створено нові робочі місця, згенеровано додану вартість, сплачено податки. Українські експортери на митних платежах заощаджуватимуть близько $ 370 млн щорічно. За попередніми прогнозами, угода щорічно даватиме додаткові 2,2% до ВВП нашої держави та 2,6% до доходів домогосподарств», — наголосив Денис Шмигаль.



У рамках ЗВТ Туреччина встановить 0% мито на 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. На частину товарних позицій діятимуть тарифні квоти чи зменшені мита.

Україна при цьому зберігає дію мит на б/в автомобілі та секонд-хенд, а також встановлює три та п'ятирічні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби та продукцію легкої промисловості. Також Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивіз металобрухту.

Найбільша стаття експорту з Туреччини до України — це текстиль ($ 570 млн).

За даними Держмитниці, за підсумками 2021 року, товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 52% до $ 7,38 млрд. Україна експортувала до Туреччини товарів на $ 4,14 млрд, переважно метали та зернові, імпортувала — на $ 3,23 (текстиль, овочі та фрукти, продукцію машинобудування).

Туреччина минулого року посіла четверте місце у переліку найважливіших торгових партнерів України після Китаю, Польщі та РФ.

Нагадаємо, переговори про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною тривали з 2007 року.

Фото https://www.kmu.gov.ua/

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