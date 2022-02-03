«Вкрай не вчасно»: Єрмак знову підчепив «модну» хворобу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який восени 2020 року разом із президентом Володимиром Зеленським хворів на коронавірус в ізольованих палатах Феофанії, знову підхопив ковід.

На своїй сторінці у соціальних мережах керівник ОП повідомив, що отримав позитивний тест у четвер, 3 лютого, зазначивши, що це було «вкрай не вчасно».

«Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе і пройду максимально інтенсивне лікування, щоб скоріше стати на ноги», — додав він.

Нагадаємо, що на початку січня цього року на самоізоляцію відправлявся спікер парламенту Руслан Стефанчук — він також вдруге підхопив коронавірусну інфекцію.

Фото зі сторінки Андрія Єрмака у соціальних мережах

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