Київ знову у «червоній» зоні: названо дату, коли це може статися

Київ у найближчі два тижні може поповнити перелік регіонів України, в яких встановлено «червону» карантинну зону.

У столиці спостерігається зростання захворюваності на коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це заявив начальник столичного главку Держпродспоживслужби Олег Рубан, повідомляє УНН.

За його словами, такі прогнози пов'язані з широким поширенням штаму коронавірусу «Омікрон».

Точної дати переведення Києва до «червоної» зони поки немає, але вже зараз столиця знаходиться на порозі «помаранчевої» зони. Тепер усе залежатиме від правильно організованих протиепідемічних заходів.

За словами чиновника, якщо навіть запровадять «червону» зону, то дозволять працювати бізнесу, у якого весь персонал вакцинований й дотримуватиметься певних протиепідемічних заходів.



За даними МОЗ, станом на ранок 3 лютого в Києві зафіксовано 2 437 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 62 випадки менше, ніж 2 лютого.

Тим часом за ту ж добу загалом по Україні зафіксовано рекордну кількість випадків коронавірусної інфекції — 3 лютого на COVID-19 захворіло 39 620 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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