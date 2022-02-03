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Україна

Названо причину збою в роботі мережі «Київстар» та як його компенсують абонентам

14:41 3 лютого 2022
Телефон та ноутбук

У компанії «Київстар», клієнти якої зіткнулися з масштабним збоєм у четвер, 3 лютого, пообіцяли абонентам компенсацію.

«Ми вибачаємося за виникнення тимчасових складнощів. Ми доклали всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити сервіс. Приблизно о 10:30 ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі „Київстар“ знову працює. Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіткнулися з такими складнощами. Вони нараховуватимуться автоматично», — заявили в компанії .

Як передає «РБК-Україна», причиною технічного збою стало оновлення ПЗ. За словами PR-фахівця Олександра Фесенка, абонентам, у яких виникли проблеми, як компенсацію нараховуватимуть або додаткові хвилини на дзвінки на інші мережі, або додатковий пакет мегабайтів залежно від того, якими тарифними планами вони користуються. Більшість абонентів матимуть хвилини для дзвінків.

Нагадаємо, що восени минулого року стався глобальний збій у роботі Facebook, а також двох інших популярних сервісів компанії — Instagram та WhatsApp. Він тривав 6 годин і зачепив мільйони користувачів.

Фото Pixabay

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