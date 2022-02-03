28.14 / 28.37 31.70 / 32.10
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Коронавірус вносить корективи: МОЗ поверне можливість відкривати українцям лікарняні дистанційно

14:26 3 лютого 2022
Лікар

В Україні з осені 2021 року перейшли на оформлення лікарняних в електронному вигляді, для чого пацієнт повинен особисто звернутися до лікаря. Однак у МОЗ розглядають можливість запровадити «дистанційне» відкриття лікарняного, а також у деяких випадках видавати листки про непрацездатність у паперовому вигляді.

Зокрема, МОЗ розробив проект наказу «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ», у якому визначено кілька випадків, коли лікарняні видаватимуть у паперовому вигляді до 1 травня 2022 року.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

  • потрібно продовжити або закрити листок непрацездатності, виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;
  • закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому разі рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;
  • відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження;
  • виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність для усунення таких проблем.

Також на громадське обговорення було винесено проект наказу «Про особливості формування медичних висновків у виняткових випадках».

У документі, зокрема, пропонувалося дозволити у разі наявності у пацієнта симптомів COVID-19, ГРВІ або грипу формування медвисновків лікарем, який надає первинну медичну допомогу, дистанційно. У пояснювальній записці зазначалося, що це дозволить зменшити кількість контактів із хворими пацієнтами.

Нагадаємо, що з'ясувати, коли сплатять лікарняний, можна онлайн — інформація про стан фінансування лікарняних щоденно оновлюється на телеграм-каналі Фонду соціального страхування.

Фото Pixabay

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

газ

Тарифи за розподіл газу перерахують: від чого залежатиме сума у платіжках

Лука Затравкін

«Живу приємним та комфортним життям»: Лука Затравкін, що важить понад 200 кг, погладшав ще на півцентнера

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

У Норвегії заборонили розводити бульдогів та спанієлів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.