Коронавірус вносить корективи: МОЗ поверне можливість відкривати українцям лікарняні дистанційно

В Україні з осені 2021 року перейшли на оформлення лікарняних в електронному вигляді, для чого пацієнт повинен особисто звернутися до лікаря. Однак у МОЗ розглядають можливість запровадити «дистанційне» відкриття лікарняного, а також у деяких випадках видавати листки про непрацездатність у паперовому вигляді.

Зокрема, МОЗ розробив проект наказу «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ», у якому визначено кілька випадків, коли лікарняні видаватимуть у паперовому вигляді до 1 травня 2022 року.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

потрібно продовжити або закрити листок непрацездатності, виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;

закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому разі рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження;

виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність для усунення таких проблем.

Також на громадське обговорення було винесено проект наказу «Про особливості формування медичних висновків у виняткових випадках».

У документі, зокрема, пропонувалося дозволити у разі наявності у пацієнта симптомів COVID-19, ГРВІ або грипу формування медвисновків лікарем, який надає первинну медичну допомогу, дистанційно. У пояснювальній записці зазначалося, що це дозволить зменшити кількість контактів із хворими пацієнтами.

Нагадаємо, що з'ясувати, коли сплатять лікарняний, можна онлайн — інформація про стан фінансування лікарняних щоденно оновлюється на телеграм-каналі Фонду соціального страхування.

Фото Pixabay

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