75 тисяч доларів: журналістка назвала суму «доплат», яку отримують у конвертах депутати в Раді

Заяви про те, що нардепи із президентської фракції отримують доплати у конвертах, звучали неодноразово. Так, колишній «слуга» Гео Лерос говорить про суми від 15 до 50 тисяч доларів щомісяця.

А головна редакторка інтернет-видання «Гордон» Алеся Бацман заявила, що народні депутати від «Слуги народу» щомісяця отримують доплати, що досягають 75 тисяч доларів, пише «Сегодня».

«Коли зайшли ці всі хлопці у Верховну Раду, вони позиціонували себе як найчесніші — „нове покоління, ми змінимо все, ми змінимо правила, у нас не буде жодної корупції“… І тут поступово, потихеньку… Кота у мішку не приховаєш, у кулуарах відразу починають хвалитися, особливо люди недосвідчені. Одразу починаються розмови про те, що, виявляється, „слугам“ також починають платити», — розповіла вона в ефірі «Україна 24».

Спочатку, за її словами, йшлося про «смішні гроші за мірками Верховної Ради»: 500 доларів, 1000 доларів, 1500 доларів.

«Політичні журналісти, які давно в цій історії, навіть жартували — яка девальвація сталася!.. Ті, хто раніше були манікюрницями, фотографами — для них і 1000 доларів було добре, за це вони продавалися та купувалися. Але йшов час і ставки зростали, ці хлопці все «розпробували», заматеріли, у них дуже швидко «виросла на голові корона», — зазначила вона і додала, що багато нардепів навіть не приховували, що їм платять: «В інтерв'ю дуже багато хто говорив про це. Навіть Антон Поляков, нині покійний, про це говорив не раз, і називалися вже зовсім інші цифри — що на місяць народні депутати одержують від 10−20 тисяч доларів і вище, залежно від позиції, до 70−75 тисяч доларів щомісяця».

Нагадаємо, що днями головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва, розповідаючи про скандальне відео з «слугою» Олександром Трухіним, який потрапив у ДТП, заявляла, що саме він може займатися «неофіційними бюджетними питаннями» фракції «Слуга народу».

Фото Pixabay

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