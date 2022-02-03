Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

В Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу, причому у період до 2028 року тривалість страхового стажу, який дає право вийти на пенсію за віком, щороку зростатиме на один рік. На це в інтерв'ю Главкому наголосила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Необхідна тривалість страхового стажу визначається на дату досягнення віку та не залежить від визначеної законом тривалості на час звернення за призначенням пенсії (це дає можливість допрацювати необхідний стаж).

Так, після досягнення віку 60 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки:

у 2022 році — за наявності страхового стажу не менше 29 років;

у 2023 — не менше 30 років стажу;

у 2028 — не менше 35 років страхового стажу.

Після досягнення віку 63 роки можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки:

у 2022 році — за наявності страхового стажу від 19 до 29 років;

у 2023 — від 20 до 30 років стажу;

у 2028 — від 25 до 35 років стажу.

Після досягнення 65 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки за наявності страхового стажу не менше 15 років. Якщо ж страховий стаж буде ще меншим, органи соцзахисту призначають державну соціальну допомогу (як правило, з урахуванням рівня малозабезпеченості особи).

Нагадаємо, демограф Лідія Ткаченко заявила про доцільність одразу підвищити пенсійний вік до 65 років, аби не «мучитися з критеріями за стажем», і констатувала, що попередні прогнози Мінсоцполітики щодо спроможності діючої пенсійної системи забезпечити виплату пенсій виявилися хибними.

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