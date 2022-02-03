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Україна

Скасування строкового призову до армії: у Міноборони розповіли про наміри Зеленського

12:00 3 лютого 2022
Боєць ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи президентський указ, який передбачає, зокрема, збільшення складу ЗСУ на 100 тисяч військовослужбовців, розповів про плани скасувати призов на строкову службу в армію з січня 2024 року.

За його словами, реформа української армії передбачає не лише скасування призову, а й перехід до системи інтенсивної військової підготовки. Щодо збільшення чисельності військовослужбовців, то це збираються робити поетапно, з 2022 до 2025 року.

«На сьогодні українська армія складається із трьох основних категорій людей. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які здобули професійну освіту. По-друге, це контрактники, які служать від шести місяців до кількох років. По-третє, юнаки, яких призвали до армії», — зазначив міністр і пояснив, які реформи передбачаються.

Так, призов планують зберегти на першому етапі, запропонувавши альтернативу — 3−4 місяці інтенсивної військової підготовки. Після такої підготовки молоді люди, які отримали необхідні знання та навички, не підпадатимуть під призов.

«З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов короткостроковим інтенсивним навчанням, поступово збільшуючи кількість людей та підтримуючи їхні навички шляхом періодичної підготовки та зборів», — зазначив Резніков.

Він також висловив сподівання, що парламент, якому буде запропоновано відповідні документи, їх підтримає.

Нагадаємо, що указ щодо посилення обороноздатності країни Володимир Зеленський підписав у Верховній Раді під час виступу перед нардепами.

Фото зі сторінки Міноборони України в соціальних мережах

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