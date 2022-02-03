Скасування строкового призову до армії: у Міноборони розповіли про наміри Зеленського

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи президентський указ, який передбачає, зокрема, збільшення складу ЗСУ на 100 тисяч військовослужбовців, розповів про плани скасувати призов на строкову службу в армію з січня 2024 року.

За його словами, реформа української армії передбачає не лише скасування призову, а й перехід до системи інтенсивної військової підготовки. Щодо збільшення чисельності військовослужбовців, то це збираються робити поетапно, з 2022 до 2025 року.

«На сьогодні українська армія складається із трьох основних категорій людей. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які здобули професійну освіту. По-друге, це контрактники, які служать від шести місяців до кількох років. По-третє, юнаки, яких призвали до армії», — зазначив міністр і пояснив, які реформи передбачаються.

Так, призов планують зберегти на першому етапі, запропонувавши альтернативу — 3−4 місяці інтенсивної військової підготовки. Після такої підготовки молоді люди, які отримали необхідні знання та навички, не підпадатимуть під призов.

«З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов короткостроковим інтенсивним навчанням, поступово збільшуючи кількість людей та підтримуючи їхні навички шляхом періодичної підготовки та зборів», — зазначив Резніков.

Він також висловив сподівання, що парламент, якому буде запропоновано відповідні документи, їх підтримає.

Нагадаємо, що указ щодо посилення обороноздатності країни Володимир Зеленський підписав у Верховній Раді під час виступу перед нардепами.

Фото зі сторінки Міноборони України в соціальних мережах

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