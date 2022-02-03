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Україна

Стала «натюрель»: Ірина Дубцова пояснила, чому видалила грудні імпланти

11:41 3 лютого 2022
Співачка на сцені

39-річна російська виконавиця Ірина Дубцова зізналася, що позбавилася грудних імплантів за прикладом своїх колег Регіни М'янник та Лєри Кудрявцевої.

За словами Дубцової, проблем зі здоров'ям штучні груди не спровокували, але зараз це вже «немодно».

«Я прибрала їх, оскільки вони мене робили „товстішою“. Стояли вже 12 років. Зараз це вже немодно, важко, та й набридли», — наголосила артистка у розмові з журналістами ресурсу «СтарХіт».

За її словами, нині вона абсолютно задоволена своєю зовнішністю і вдаватися до послуг пластичних хірургів найближчими роками не має наміру.

Втім, зараз Ірина перебуває у лікарні, відновлюючись після екстреної операції. Про причини хірургічного втручання вона промовчала, щоб не зашкодити релізу нового альбому, запланованого на День закоханих 14 лютого.

Нагадаємо, напередодні відомий пластичний хірург розкритикував американських колег, які оперували Валерія Леонтьєва. З їхньої вини він фізично не міг заплющувати очі і був змушений довго відновлюватися.

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