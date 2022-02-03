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Україна

Масштабний збій у «Київстарі»: що сталося

10:22 3 лютого 2022
Телефон

У користувачів мобільного оператора «Київстар» виникли проблеми — клієнти скаржаться, що не можуть дзвонити, а гроші не з'являються на рахунку.

У компанії підтвердили, що виникли технічні проблеми: «Дійсно, сьогодні спостерігаються проблеми при дзвінках. Ми вже були поінформовані у технічному відділі, наші фахівці працюють над вирішенням питання, вибачаємося за тимчасову незручність».

Така відповідь з'явилася у коментарі до одного з постів на сторінці оператора у соціальних мережах. Клієнти компанії нарікали на різні проблеми.

Нагадаємо, що нещодавно інтернет-користувачі скаржилися на масштабний збій у Telegram — труднощі виникали в роботі мобільного додатку, були недоступні коментарі під вже опублікованими постами, а також недоступна функція надсилання повідомлень.

Фото Pixabay

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