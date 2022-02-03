Майже 40 тисяч: в Україні зафіксовано найвищий показник COVID-інфікованих за час пандемії

Станом на ранок четверга, 3 лютого, в Україні зафіксовано рекордну добову кількість випадків коронавірусної інфекції — 39 620 хворих. Напередодні цей показник був майже на п'ять тисяч меншим.

За даними МОЗ, серед хворих, як і раніше, багато дітей — 4 446 випадків. Також захворіло 1 035 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 136 людей, а 9 380 хворих одужали. Хвороба стала летальною для 210 українців.

Протягом минулої доби 73 195 осіб було вакциновано проти COVID-19: першою дозою — 23 595, другою — 27 938, додатковою — 836 та бустерною — 20 826 українців.

Статистика МОЗ

Про те, які можуть виникати постковідні ситуації, розповіла під час прямої лінії у «ФАКТАХ» лікарка-кардіологиня вищої категорії Ганна Солощенко — її відповіді на запитання читачів дивіться в ексклюзивному матеріалі «Які проблеми серця та судин можуть виникнути після COVID-19 та що робити, якщо призначені ліки не допомагають вгамувати тиск».

Фото Pixabay

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