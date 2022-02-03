Підтвердити стаж для надбавки до пенсії можна не лише трудовою книжкою: у Кабміні ухвалили важливе рішення

У нинішній нестабільній обстановці частина пенсіонерів стикаються із ситуацією, коли при призначенні пенсії або при необхідності її перерахунку або отриманні «послужної» надбавки у них виникають труднощі: «трудова книжка згоріла у пожежі», підприємство давно не працює тощо.

Тож у Кабміні вирішили частково допомогти вирішити цю проблему, пише «Обозреватель».

Так, на засіданні 2 лютого 2022 року прийнято рішення, що підтвердити трудовий стаж, який дає право працівникові на отримання щомісячної надбавки за вислугу років, можна двома способами — на підставі даних із трудової книжки або електронних відомостей, що містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік трудової діяльності.

До вчорашнього дня стаж, що дає право на «вислужне» збільшення до зарплати, вважався виключно на підставі записів у трудовій книжці.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, він розроблений з метою приведення підзаконних нормативних актів у відповідність до закону про облік трудової діяльності в електронній формі, який набув чинності 10 червня 2021 року. Він робить паперові трудові книжки необов'язковими. При цьому передбачає, що дані про періоди трудової діяльності працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує та веде Пенсійний фонд.

Вказаним законом врегульовано механізм підтвердження наявного страхового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсії та інших цілей. Зокрема, однією з підстав, що підтверджують такий страховий стаж, є дані про облік трудової діяльності в електронному вигляді, які містяться у реєстрі ПФУ.

У зв'язку з цим проектом акта внесено відповідні зміни до всіх постанов Кабміну, які регулюють питання призначення надбавки за вислугою років у різних сферах діяльності. Зокрема, новий механізм підтвердження стажу для отримання «вислужного» надбавки передбачений для:

працівників органів виконавчої влади та інших держорганів;

педагогічних та науково-педагогічних працівників освітніх закладів;

науковців;

співробітників архівів та бібліотек;

спеціалістів установ ветеринарної медицини;

працівників державних та комунальних аптек;

працівників державних та комунальних парків культури та відпочинку, культурно-освітніх центрів, клубних установ;

прокурорів;

працівників заповідників та національних парків;

співробітників держінтернатів та центрів соцслужб.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли вигідно перейти з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю та навпаки.

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