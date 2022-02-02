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Україна

У Києві пікетували офіс телеканалу «НАШ»

21:30 2 лютого 2022
Телеканал НАШ

У середу, 2 лютого, у Києві на вулиці Жилянській, де розташований офіс телеканалу «НАШ», відбулася масова акція протесту. Про це повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що кількасот людей зібралися під стінами офісу, аби вимагати закриття телеканалу.

Протестувальники скандували «Пам'ятай, чужинець, тут господар — українець», «Закрийте ватну помийку», «Мураєва — за ґрати» та інші гасла на адресу власника телеканалу Євгена Мураєва.

З двору телеканалу увімкнули гучномовець. З нього звучали звинувачення на адресу протестувальників та заяви про те, що акції проплачені.

З автовежі на подвір'ї телеканалу оператор вів відеозапис мітингу. Протестувальники у відповідь світили у його бік ліхтариками, щоб засвітити камеру.

На акції виступали активісти (Сергій Стерненко, Сергій Філімонов, Роман Ратушний) і нардеп Роман Лозінський. У своїх виступах вони акцентували, що телеканал — проросійський, транслює російські наративи (про громадянську війну в Україні тощо), і тому має бути закритий.

Учасники акції принесли різні плакати, де обігрується назва телеканалу («Не наш, а їхній» тощо).

Чимало плакатів було присвячено звинуваченням на адресу телеканалу у пособництві Кремлю та підтримці російської агресії проти України.

На завершення акції протестувальники запалили фаєри і почали скандувати «Вимкніть зброю Росії».

Нагадаємо, МЗС Британії назвало власника телеканалу «НАШ» Євгена Мураєва можливим намісником Москви в Україні, якого у Кремлі хотіли б привести до влади у нашій країні після вторгнення.

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