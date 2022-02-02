Кабмін оновив правила одержання кредиту на купівлю житла переселенцями: що з'явилося нового у програмі

В Україні змінили умови надання пільгових кредитів на покупку житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в проект, який фінансується урядом Німеччини через банк KfW, внесли такі зміни:

збільшено вік нерухомості до 50 років, на придбання якої можуть спрямувати кошти кредиту;

уточнено визначення «члени сім'ї кандидата»;

скориговані терміни повідомлення переможцю про ухвалення рішення щодо відмови у наданні кредиту.

«Ухвалені зміни розширюють можливості переможця у пошуку об'єкта нерухомості, який відповідає вимогам Порядку, а також чітко визначають вимоги щодо спільного проживання членів сім'ї, на яких розраховуватиметься розмір кредиту, щоб не допустити непорозумінь при наданні документів для отримання кредиту переможцем», — стверджують у міністерстві.

Міжурядова українсько-німецька угода про залучення 25,5 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів для придбання житла внутрішньо переміщеними особами була ратифікована парламентом у грудні 2020 року. Ця угода дозволить ВПО отримати пільгові кредити на придбання житла на суму приблизно 40 тисяч євро у гривневому еквіваленті на строк 20 років під пільгові умови — 3% річних.

На даному етапі йде прийом заяв на отримання пільгової іпотеки для ВПО за рахунок коштів німецької KfW. З інформацією про способи подання відповідної заяви можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що ВПО можуть подавати заявки на отримання державної допомоги. Це можна робити і онлайн, і офлайн: на порталі державних послуг iGov, де створено підрозділ «Отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», або ж у відділенні «Ощадбанку» за місцем фактичного проживання, як зазначено у довідці переселенця.

Фото Pixabay

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