28.21 / 28.45 31.75 / 32.15
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кабмін оновив правила одержання кредиту на купівлю житла переселенцями: що з'явилося нового у програмі

16:21 2 лютого 2022
Купівля будинку

В Україні змінили умови надання пільгових кредитів на покупку житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в проект, який фінансується урядом Німеччини через банк KfW, внесли такі зміни:

  • збільшено вік нерухомості до 50 років, на придбання якої можуть спрямувати кошти кредиту;
  • уточнено визначення «члени сім'ї кандидата»;
  • скориговані терміни повідомлення переможцю про ухвалення рішення щодо відмови у наданні кредиту.

«Ухвалені зміни розширюють можливості переможця у пошуку об'єкта нерухомості, який відповідає вимогам Порядку, а також чітко визначають вимоги щодо спільного проживання членів сім'ї, на яких розраховуватиметься розмір кредиту, щоб не допустити непорозумінь при наданні документів для отримання кредиту переможцем», — стверджують у міністерстві.

Міжурядова українсько-німецька угода про залучення 25,5 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів для придбання житла внутрішньо переміщеними особами була ратифікована парламентом у грудні 2020 року. Ця угода дозволить ВПО отримати пільгові кредити на придбання житла на суму приблизно 40 тисяч євро у гривневому еквіваленті на строк 20 років під пільгові умови — 3% річних.

На даному етапі йде прийом заяв на отримання пільгової іпотеки для ВПО за рахунок коштів німецької KfW. З інформацією про способи подання відповідної заяви можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що ВПО можуть подавати заявки на отримання державної допомоги. Це можна робити і онлайн, і офлайн: на порталі державних послуг iGov, де створено підрозділ «Отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», або ж у відділенні «Ощадбанку» за місцем фактичного проживання, як зазначено у довідці переселенця.

Фото Pixabay

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

В&#39;ячеслав Добринін

Важкохворий автор хіта «Не сип мені сіль на рану» В'ячеслав Добринін не зміг піднятися на сцену на ювілеї Льва Лещенка

У традиційному корейському вбранні: дружина Кім Чен Ина вперше за п&#39;ять місяців з&#39;явилася на публіці

У традиційному корейському вбранні: дружина Кім Чен Ина вперше за п'ять місяців з'явилася на публіці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.