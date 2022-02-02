Зараз Росія робить останню спробу повернути Україну в «русский мир», вважає відомий історик Ярослав Грицак. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» він провів історичні паралелі та висловив думку, що Росія не має майбутнього:

— Наші проблеми історичні. Вони, як міни, які закладені історією. Не вчора і навіть не позавчора. Швидко ми їх не позбудемося, бо історія має тяглість та інерцію. Має пройти час. Україна вже дуже далеко пройшла на цьому шляху, але ще не сорок років.

Моменти розпачу і моменти перемоги будуть чергуватися. Головне, щоб ми не мали під час перемоги відчуття, що нам все вдасться. А в моменти розпачу — не вважали, що все пропало. Щоб ми увійшли в якусь більш-менш цинічно-прагматичну середню лінію, без екстриму в одну чи другу сторону.

Вже багато писали, що 2010-ті дуже нагадують 1930-ті. Що сучасна Європа рухається так, як у 1930-ті, коли ситуація ставала все гіршою і гіршою не тільки політично, а й економічно також. І тому питання, в яку сторону ми підемо у 2020-х роках — до чи від 1939-го? Схоже, ми зараз балансуємо десь між 1937-м і 1938 роками. Це коли ще не сталося аншлюсу Австрії та розділу Чехословаччини, але такий сценарій у випадку України виглядає досить реально. Чи звернемо з цієї дороги, я не знаю. Але якщо, боронь Боже, ми не звернемо, то пам’ятаймо, що історія на цьому не кінчається. Що після 1939 року був 1945-й.

Розумію, що це слабка розрада і шлях до цього може полягати через великі втрати, зокрема, не дай Боже, людські. Але історія так діє. Як казав Геґель, «у книжці історії є дуже мало розділів зі щасливим кінцем». Ми продовжуємо робити ті самі помилки й розумнішаємо тільки по великій шкоді.

Вкрай важливо в цій ситуації не панікувати. Тому що це не кінець історії.

Ми дивимось тільки на українську ситуацію. Але Росія має також великі проблеми. Вона не має доброго сценарію, не має майбутнього.

Тому дивімось не тільки на Україну, але і на Росію. Вважаю, що це остання агонія «русского мира». Зараз відбувається остаточний акт розлучення Росії й України, які пробували жити в спільній сім’ї. Ми виходимо з цього «русского мира». Чи недалеко і чи назавжди, ми не знаємо. Але Росія робить останню спробу повернути Україну в цей «русский мир».

Першу частину ексклюзивного інтерв’ю «ФАКТАМ» історика Ярослава Грицака читайте тут.

Фото — скріншот з відео зі сторінки Ярослава Грицака у Facebook

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