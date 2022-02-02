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Що робити, якщо після бустерного щеплення новий COVID-сертифікат не з'явився у «Дії»

14:40 2 лютого 2022
Вакцинація

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що потрібно робити, якщо після бустерної вакцинації проти ковіду у додатку «Дія» не генерується новий сертифікат.

У МОЗ назвали найпоширеніші запитання на цю тему, зокрема, пояснивши, чому у отриманого раніше сертифікату зменшений термін дії.

Фото МОЗ


«Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі або у застосунку „Дія“. Зробити це можна у перший день введення дози вакцини проти COVID-19», — додали у МОЗ.

Раніше у МОЗ заявляли, що відсутність декларації із сімейним лікарем, відсутність конкретної вакцини, а також той факт, що попереднє щеплення робилося в іншій установі, не є приводами відмови у вакцинації.

Фото Pixabay

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