Кабмін схвалив «ковідну тисячу» для вакцинованих підлітків

Програма «тисяча гривень за вакцинацію» буде поширюватись і на підлітків 14−17 років. Рішення було ухвалене на засіданні Кабміну, а перші виплати вакцинованим старшокласникам проводитимуться з 7 лютого.

Як і у випадку з дорослими одержувачами «ковідної тисячі», для нарахування віртуальних грошей підліток має:

оформити банківську картку «єПідтримка»

встановити програму «Дія»;

завантажити COVID-сертифікат;

подати заявку на отримання грошей (пункт меню «Послуги» — «єПідтримка» — «Отримати допомогу»).

Крім того, поповнився список місць, де можна витратити «ковідну тисячу». До поїздок, спортзалів, кіно, концертів та книг додалися:

спортивні товари;

шкільне приладдя, канцтовари;

друкована продукція, газети та журнали;

освітні курси

Нагадаємо, за останніми даними, ковідну тисячу вже отримали 7 млн українців, програма діятиме до 18 грудня 2022 року.

Фото pixabay.com

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