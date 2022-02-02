Кабмін схвалив «ковідну тисячу» для вакцинованих підлітків
Програма «тисяча гривень за вакцинацію» буде поширюватись і на підлітків 14−17 років. Рішення було ухвалене на засіданні Кабміну, а перші виплати вакцинованим старшокласникам проводитимуться з 7 лютого.
Як і у випадку з дорослими одержувачами «ковідної тисячі», для нарахування віртуальних грошей підліток має:
- оформити банківську картку «єПідтримка»
- встановити програму «Дія»;
- завантажити COVID-сертифікат;
- подати заявку на отримання грошей (пункт меню «Послуги» — «єПідтримка» — «Отримати допомогу»).
Крім того, поповнився список місць, де можна витратити «ковідну тисячу». До поїздок, спортзалів, кіно, концертів та книг додалися:
- спортивні товари;
- шкільне приладдя, канцтовари;
- друкована продукція, газети та журнали;
- освітні курси
Нагадаємо, за останніми даними, ковідну тисячу вже отримали 7 млн українців, програма діятиме до 18 грудня 2022 року.
Фото pixabay.com10
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