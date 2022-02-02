«Можемо відверто говорити про те, що Трухіна покривали», — журналістка розповіла, як добували скандальне відео з нардепом

Головна редакторка «Української правди» Сегвіль Мусаєва розповіла, що журналісти намагалися здобути відео зі «слугою народу» Олександром Трухіним, який потрапив у ДТП і пропонував патрульним «відпустити його в ліс», з серпня 2021 року.

У коментарі «Україна 24» вона сказала, що місяцями шукали патрульних, свідків і що зусилля розслідувачів мали успіх. «Ми посилаємося на співрозмовників, яким є підстави довіряти, що Денис Монастарський бачив це відео за кілька днів після ДТП», — зазначила вона і додала, що даних про те, що кадри бачило керівництво ДБР та президент Володимир Зеленський, журналісти не мають.

Вона назвала «викликаючим подив» те, що міністр внутрішніх справ не передав інформацію про це відео ДБР і тим, що запис не додали до доказів.

«Потрібно вимагати відставки чи відповідальності керівництва правоохоронців. Трухіна покривали. І ми про це зараз можемо говорити відверто. Відео про це свідчить», — наголосила вона.

За словами Сегвіль Мусаєвої, патрульний, з яким спілкувалися розслідувачі, хвилювався і до останнього не вірив, що його розповідь до чогось приведе. Вона пообіцяла, що журналісти робитимуть усе можливе, щоб щодо нього не було репресій.

Водночас, журналісти точно не знають, чи були у Трухіна при собі ті самі «150 тисяч шоколадок», проте наявність у багажнику автомобіля спортивної сумки — факт. «Запитуватимемо і знайдемо відповіді. Трухін, за нашими даними, займається неофіційними бюджетними справами фракції «Слуги народу». Тобто, «зарплатами у конвертах», — додала вона.

На скандал відреагував і президент. Зеленський вважає, що «слуги народу» підтримають ініціативу нардепа Давида Арахамії щодо виключення Трухіна з партії.

Нагадаємо, що після того, як відео патрульного стало надбанням громадськості, у ДБР почали нарікати, що поліцейський пішов до журналістів, а не до бюро.

Фото Олександра Трухіна із соціальних мереж

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