У Міноборони придумали, як виконуватимуть президентський указ про відміну призову на строкову військову службу з 2024 року. У міністерстві вирішили розпочати з того, що призов поки що зберігається, але потенційному військовослужбовцю-строковику можна вибрати альтернативу — інтенсивну військову підготовку.

«Це завдання — на 4 роки. На першому етапі призов зберігається, однак як альтернатива вводиться короткострокова (3−4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не підпадатимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички», — пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, з 1 січня 2024 року, як було записано в указі, планується повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку. Обсяги залучених планується поступово збільшувати і передбачити періодичні тренування та збори.

Резніков уточнив, що міністерство вже підготувало проекти законів на виконання указу про відміну призову. Тепер їх доопрацьовуватимуть на рівні Кабміну, а потім аналізуватимуть у комітетах Ради.

У моделі, описаній міністром, не згадується, як планується виконати завдання президента щодо «поетапного збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб». У Раді також звернули увагу, що ініціатива глави держави виглядає нелогічною: під час переходу на контрактну армію чисельність війська зазвичай скорочується, а не збільшується.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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