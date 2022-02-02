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Україна

Криза змушує до мобілізації, — Ярослав Грицак

14:00 2 лютого 2022
Ярослав Грицак

Криза, яку зараз переживає Україна, це не тільки загроза, а також нагода, вважає відомий історик Ярослав Грицак. Цю думку він пояснив в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ»:

— Скажу дуже важливу річ. Один російський об’єктивний економіст каже, що є три шляхи, якими пострадянські країни могли вийти з кризи, якою, по суті, був Радянський Союз. Одним є авторитарна влада; другим — нафта або газ; третім — будування політичної системи, де є сильні незалежні інституції, котрі своєю чергою гарантують приплив іноземних інвестицій, тому що власних грошей бракує. Україна на третьому шляху. У нас не авторитарний режим (два рази пробували, та це скінчилося Майданами) і немає великих природних ресурсів. Тому ми просто приречені на політичні й економічні реформи.

З досвіду свого спілкування, зокрема в Києві, можу сказати, що в Україні є неолігархічний великий капітал, який хоче реформ. Він розуміє, що інакше в цій країні у нього немає великого майбутнього, бо олігархи мають державні преференції. Цей капітал готовий фінансувати нові якісні політичні проєкти. Ми, однак, таких проєктів не бачимо. Надіюся, що поки що.

Ми зараз є в безчассі. І найгірше, що це безчасся припадає на найбільшу загрозу з боку Росії. Це величезна криза. Але криза — це не тільки загроза, а також нагода. Криза змушує до мобілізації.

Першу частину ексклюзивного інтерв’ю «ФАКТАМ» історика Ярослава Грицака читайте тут.

Фото зі сторінки Ярослава Грицака у Facebook

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