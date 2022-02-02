Бойовики атакували КПВВ «Гнутове»: українського військового дивом врятував металевий жетон

Вранці у середу, 2 лютого, бойовики за допомогою безпілотника скинули пострел ВОГ на територію КПВВ «Гнутове».

Як повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил, обстріл гуманітарного дорожнього коридору було здійснено близько 8:30.

Фото ОСС

На щастя, потерпілих нема. А одного з українських військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, який зупинив уламок гранати.

Фото ООС

«Минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а в районі Пісок російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних верстатів», — зазначили в ООС та додали, що постраждалих серед бійців ЗСУ не було.

Нагадаємо, що нещодавно на околицях Світлодарська Донецької області було поранено місцевого жителя — бойовики відкривали вогонь з окупованого селища Лозове з автоматичної зброї.

Фото зі сторінки ООС у соціальних мережах

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