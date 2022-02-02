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У ДБР зацікавилися скандальним відео з нардепом Трухіним і поскаржилися на поліцейського

10:37 2 лютого 2022
відео трухін

Після того, як ЗМІ показали резонансне відео про ДТП із нардепом-«слугою народу» Олександром Трухіним, Державне бюро розслідувань було вимушене виправдовуватися. Пояснюючи, чому відео з'явилося в медіа, а не у слідчих, ДБР у всьому звинувачує поліцейського, який зробив запис.

Слідчі ДБР заявили, що за п'ять місяців після ДТП ще не закінчили ні з експертизами, ні зі слідчими діями. Також у ДБР здивовані, чому співробітник поліції, який фіксував натільною камерою події на місці аварії, пішов до журналістів, а не до бюро.

«Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформацію, яку повідомив журналістам… ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відеозаписи для прискорення розслідування. На жаль, це звернення не призвело до очікуваного результату», — йдеться у заяві ДБР.

Тепер Держбюро розслідувань має намір витребувати запис у поліцейського та вивчити відео.

Тим часом у «Слузі народу» заявили, що після появи відео політсилі з Трухіним більше не по дорозі. Голова партії Олена Шуляк, не чекаючи на з'їзд, виключила Трухіна з лав політичної сили. Таким чином, з 2 лютого Трухін — безпартійний і більше не голова полтавської обласної організації «слуг».

Тепер фракція «СН» у Раді має зібратися, щоб вирішити долю Трухіна як депутата. Голова фракції Давид Арахамія скликає позачергове засідання. Будуть заслухані міністр внутрішніх справ, голова Офісу генпрокурора та голова Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук закликала не робити поспішних висновків щодо ДТП із Трухіним до того, як буде завершено розслідування ДБР. Слідчі дії продовжуються вже понад п'ять місяців, а сама ДТП сталася 23 серпня 2021 року.

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