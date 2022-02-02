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Ковід знов зростає: за добу в Україні понад 35 тисяч хворих

9:12 2 лютого 2022
Тест на ковід

Як і минулого тижня, в Україні фіксується висока добова захворюваність на коронавірус — кожен день, за винятком вихідних, підтверджується понад 30 тисяч нових випадків ковіду. Так, напередодні додалося 30 768 хворих.

За даними МОЗ, на ранок середи, 2 лютого, було підтверджено майже на п'ять тисяч нових випадків COVID-19 більше — 35 014. Зберігається і висока захворюваність серед дітей — протягом попередньої доби коронавірус підтвердили у 4 190 неповнолітніх. Також серед хворих — 940 медиків.

Зросла і кількість смертельних випадків — від ускладнень, спричинених ковідом, померли 204 українці. У лікарні потрапили 4 314 людей, одужали 9 894 пацієнта.

Протягом 1 лютого 74 592 особи були вакциновані проти COVID-19: першу дозу отримали 25 177 осіб, другу дозу — 27 248 громадян, додаткову та бустерну дози — 717 та 21 450 українців відповідно.

Дані МОЗ

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключав, що у нинішню хвилю ковіду в Україні може підтверджуватись до 60 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Водночас він із «обережним, але оптимізмом» припустив, що у 2022 році пандемія COVID-19 може бути подолана.

Фото Pixabay

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