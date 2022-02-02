«Не місце ні у фракції, ні у партії»: у «Слузі народу» визначилися з майбутнім скандального нардепа Трухіна

Керівництво «Слуги народу» дійшло висновку, що скандальному депутату Олександру Трухіну не місце ні в партії, ні у фракції політичної сили. Сталося це через п'ять місяців після резонансної ДТП із Трухіним, після того, як відео з камер патрульних поліцейських потрапило до ЗМІ. Спікер «Слуги народу» Юлія Палійчук оприлюднила заяву голови «слуг» Давида Арахамії про те, що з Трухіним їм більше не по дорозі.

На відео, оприлюдненому «Українською правдою», зафіксовано присутність Трухіна на місці ДТП. Депутат називає себе пасажиром авто, а другого чоловіка, який знаходився в машині, — своїм водієм. При цьому депутат поводиться нервово, намагається під різними приводами залишити місце ДТП, натякає на винагороду поліцейським.

«Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу», — йдеться в заяві Арахамії.

Трухіну запропонували залишити партію та фракцію «слуг» самостійно. Якщо ж він відмовиться, то фракція погрожує дочекатися закінчення карантину, зібрати кворум і проголосувати за виключення.

Нагадаємо, заступник голови депутатської фракції «Слуги народу» Євгена Кравчук в інтерв'ю «ФАКТАМ» запропонувала дочекатися результатів розслідування ДБР перед тим, як звинувачувати у чомусь Трухіна. «Олександр каже, що не був за кермом. Зараз справою займається ДБР… Коли з'являться певні результати, тоді і можна буде робити висновки — винний чи ні. Я як депутат не можу виконувати роботу правоохоронних органів», — заявила вона.

Фото — кадр із відео з місця ДТП

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