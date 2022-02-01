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Україна

Українці будуть битися до останньої краплі крові, це стримає Путіна, — Джонсон

20:12 1 лютого 2022
джонсон та зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прилетів до Києва з візитом, домовилися про те, як спільно протистоятимуть новому вторгненню Росії на українську територію. На спільному брифінгу Зеленський та Джонсон озвучили, що стримати агресивну політику Кремля мають санкції проти Росії, фінансова допомога Україні, а також міць української армії.

Санкції. «Готуємо пакет санкцій на той момент, коли нога російського солдата ступить на українську територію. Санкції будуть автоматично введені в ту хвилину, коли розпочнеться вторгнення на територію суверенної України», — пообіцяв Джонсон.

Армія. Джонсон підкреслив, що вірить у здатність української армії справитися з російською загрозою: «200 тисяч людей в українській армії — це сила. Українці будуть битися за свою країну до останньої краплі крові… Тепер настав час, щоб і російські матері згадали своїх синів… Можливо, це стримає Путіна. Зараз важливо, щоб Росія зробила крок назад і повернулася до дипломатії».

Фінансова допомога. Сторони домовилися щодо таких пунктів:

  • Великобританія виділить 1,7 млн фунтів стерлінгів на підтримку української армії та флоту;
  • Великобританія допоможе у розвитку українських військово-морських баз;
  • Уряд Великобританії виділить кошти на розвиток в Українї сфери урядування, інфраструктури;
  • Великобританія виділить 88 млн. фунтів на розвиток української енергетики.

Нагадаємо, раніше Великобританія на засіданні Ради Безпеки ООН підтримала Україну через загрозу вторгнення Росії на українську територію.

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