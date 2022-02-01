Суд погодився відпустити Чауса з-під арешту за 700 тисяч гривень

Скандальному екс-судді Миколі Чаусу суттєво спростили життя. Якщо Чаус заплатить 717,9 тис. гривень застави, то більше не буде пов'язаний правилами домашнього арешту і зможе вільно пересуватися Києвом. Таке рішення ухвалив 1 лютого Вищий антикорупційний суд, повідомляє Центр протидії корупції.

З серпня 2021 року Чаус формально перебуває під цілодобовим домашнім арештом. 3 лютого термін цього рішення спливає. Прокурори хотіли, щоб Чаусу замінили домашній арешт на утримання під вартою. Суд виявив лояльність до підслідного, і на найближчі два місяці Чаус може пересуватися містом з електронним браслетом, але зобов'язаний здати паспорт і не спілкуватися зі свідками.

У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило, що спіймало суддю Чауса на хабарі. За даними слідства, суддя нібито отримав неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч доларів. При обшуку частину грошей справді знайшли у трилітровій банці.

Невдовзі після цього Чаус з України зник і з'явився у Молдові. Наразі екс-суддя стверджує, що був викрадений. Екс-суддя хоче, щоб його викрадення у 2016 році було розслідувано поліцією Києва, і стверджує, що за злочином стоять якісь впливові особи.

Чаус намагався отримати політичний притулок у Молдові, але отримав відмову. Навесні 2021 року за кілька днів до запланованої екстрадиції було оголошено, що Чауса вивезли з Кишинева в Україну. У соцмережах з'явилося відео з Чаусом, де він заявив, що те, що трапилося в Кишиневі — це «нібито викрадення», а зараз екс-суддя живий-здоровий і в безпеці.

30 липня 2021 року Чаус знову змусив говорити про себе, коли повідомив, що знаходиться у селі Мазурівка Вінницької області. Суддю перевезли до столичної «Феофанії», де 4 серпня його затримали детективи НАБУ.

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