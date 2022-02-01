Обшук у ексголови «Нафтогазу»: Коболєв зробив заяву

Колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив, що до нього додому приходили з обшуком слідчі ДБР.

«Все у житті буває вперше — сьогодні маю перший домашній обшук. На мій великий жаль, я не був удома на його початку (гостював у друзів у Чернігівській області), але відразу й швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку слідчі мали повну допомогу у проведенні слідчих дій, включаючи добровільне надання мобільних телефонів для перегляду.

Коментувати саму процедуру обшуку вже у моїй присутності не буду, але на його формальному приводі варто трохи зупинитися: підставою стала кримінальна справа щодо мирного врегулювання проблеми так званого «газу Жеваго». Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди Нафтогазу 2014−2021 рр.). Про неї багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті Нафтогазу, тому не бачу сенсу тут і пояснювати у деталях", — написав він на своїй сторінці у соцмережах та виклав відео, зняте камерами відеоспостереження — на кадрах зафіксовано, як силовики стрибають через паркан. Це було, як пише Коболєв, ще до приїдду адвокатів.

Нагадаємо, що Андрій Коболєв очолював «Нафтогаз України» до весни 2021 року. Його місце у НАК зайняв Юрій Вітренко.

Фото — скріншот

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