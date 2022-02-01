У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

У Держбюро розслідувань відреагували на інформацію, яка шириться мережею, про нібито самогубство Артемія Рябчука — нацгвардійця, який убив на території «Південмашу» у Дніпрі чотирьох товаришів по службі та жінку з відомчої охорони підприємства, а також поранив ще п'ятьох людей.

«ДБР закликає журналістів користуватися офіційною інформацією і не розповсюджувати фейки. В інформаційному полі поширюється чутка про самогубство Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії в Дніпрі. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. Підозрюваний перебуває під вартою», — відповіли у Держбюро розслідувань на чутки про те, що Рябчук нібито повісився.

Нагадаємо, що нацгвардієць визнав свою провину, суд відправив його під варту на два місяці .

Ексклюзивний матеріал «Розстріл у Дніпрі: Рябчук писав додому, що сподівається на появу нового комбата, який наведе дисципліну» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Антона Геращенка у соціальних мережах

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