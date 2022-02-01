Альянс України, Польщі та Великобританії: що про нього відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про створення «нового малого альянсу Україна — Польща — Великобританія».

За словами голови зовнішньополітичного відомства, із такою ініціативою восени 2021 року виступила Україна. «Цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги», — пише Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальних мережах.

За його словами, новий формат не прив'язаний до локальної географії — це об'єднання країн, що розділяють загальні принципи, що прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій: «Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення загроз безпеки Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але й великий потенціал тристороннього співробітництва у галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, у тому числі відновлюваної. Об'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн та регіону загалом».

Він зазначив, що перше офіційне оголошення про створення нового формату планувалося міністерствами закордонних справ трьох країн у рамках візиту до Києва очільниці МЗС Великої Британії. Однак Елізабет Трасс захворіла на ковід. Отже, оголошення буде зроблено пізніше.

Нагадаємо, що про створення із Великобританією та Польщею «нового формату співпраці» згадував під час виступу у Верховній Раді і президент України Володимир Зеленський.

Фото зі сторінки Дмитра Куліби у соціальних мережах

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