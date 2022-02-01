В Україні скасують призов на строкову службу: Зеленський підписав важливий указ

В Україні з 1 січня 2024 року мають скасувати обов'язковий військовий призов до армії. Про це йдеться в указі президента.

Кабміну доручено розробити та подати до Ради законопроєкт щодо «запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року».

Нагадаємо, під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді президент Зеленський говорив про нарощування армії, збільшення числа контрактників, створення нових бригад. «Реформи» Зеленського розкритикував член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, вважаючи, що вони нічим не підкріплені.

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