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Тричі полонений бойовиками українець Григорій Сінченко оголосив голодування у СІЗО окупованого Донецька

14:11 1 лютого 2022
Григорій Сінченко

Український патріот Григорій Сінченко, котрий влітку 2020 року втретє потрапив у полон до бойовиків «ДНР», оголосив голодування.

Як повідомляє «Укрінформ», про початок голодування Сінченка, якого утримують у СІЗО окупованого Донецька, розповіла його мати Тетяна Гулевська.

Їй не відомо, чому Григорій Сінченко оголосив голодування — бойовики тримають українця «на підвалі» і нічого не пояснюють родичам.

Вперше Сінченко потрапив у полон у 2016 році за свою проукраїнську позицію, а у 2017 році його було звільнено в рамках обміну утримуваними особами. Наприкінці 2019 року він знову був захоплений та звинувачений у підриві станції мобільного зв'язку. Весною 2020 року йому вдалося втекти, проте невдовзі патріота знову затримали.

А восени 2020 року він у Донецькому СІЗО розкрив вени на знак протесту проти тортур. Мати Григорія Сінченка тоді розповідала, що сина по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від адвоката та підписати «зізнання».

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