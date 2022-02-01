ЗМІ повідомили, що ДБР проводить обшук у ексголови «Нафтогазу» Андрія Коболєва: названо причину

Співробітники ДБР прийшли з обшуками до колишнього керівництва НАК «Нафтогаз України», в офіс АТ «Укртрансгаз» та керівників приватних підприємств.

Як повідомляють у Держбюро розслідувань, йдеться про відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень «посадовцями АТ „Укртрансгаз“, НАК „Нафтогаз України“ за участю з інших осіб».

Зазначається, що слідство перевіряє інформацію про правомірність повернення «Нафтогазом України» боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому.

«Керівництво НАК „Нафтогаз України“ за зверненням АТ „Укртрансгаз“ погодило документи щодо укладання мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень та підстав. Керуючись рішенням керівництва державної компанії, Господарський суд Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності 305 млн кубометрів природного газу. За даними експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень», — стверджують у ГБР.

Також у Держбюро розслідувань стверджують, що керівник НАК «Нафтогаз України» підписав рішення акціонера АТ «Укртрансгаз» щодо мирових угод без узгодження Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України».

За інформацією «Української правди», силовики прийшли й до колишнього керівника НАК Андрія Коболєва. Втім, ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, що Андрія Коболєва звільнили навесні 2021 року. За ним у відставку пішли всі члени Наглядової ради НАК.

Фото із сайту ГБР

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