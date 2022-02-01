В ЄС почали діяти нові правила для мандрівників: що вимагатимуть при в'їзді до країн Євросоюзу

З 1 лютого у країнах Європейського Союзу змінили рекомендації для подорожей за умов пандемії коронавірусу.

Про це йдеться на вебсайті Ради ЄС.



Мандрівникам рекомендується мати потрібну кількість щеплень від коронавірусу та цифрові COVID-сертифікати. Нові правила застосовуються для всіх, хто в'їжджає, крім районів, де вірус поширюється на дуже високому рівні.

Таким чином, визначальним фактором для подорожей повинен бути дійсний цифровий COVID-сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання.

Зазначається, що мандрівники, які мають дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС, не повинні зазнавати додаткових обмежень для вільного пересування.

Такі сертифікати повинні мати дані про щеплення вакцинами, схваленими в ЄС, якщо минуло не менше 14 днів та не більше 270 з дня отримання останньої дози або людина отримала бустерну дозу. Країни-члени також повинні приймати сертифікати вакцинації з вакцинами, схваленими національною владою або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Сертифікат про ПЛР-тест повинен бути зроблений не більш ніж за 72 години до поїздки, негативний терміновий антиген-тест не більш ніж за 24 години до поїздки.

Сертифікат про одужання повинен зазначати, що минуло не більш як 180 днів з дати отримання результату про перший позитивний тест.

Нагадаємо, з 30 січня Німеччина внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Мандрівники, які в'їжджають на територію Німеччини, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Виняток становлять українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, або вже перехворіли на коронавірус.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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