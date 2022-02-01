Україні готові «підставити плече, а не підніжку»: Зеленський підтвердив створення нового формату співпраці з Британією та Польщею

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді підтвердив інформацію про те, що наша країна разом із Великобританією та Польщею створять «новий формат співпраці».

Виступаючи на відкритті сесії у Верховній Раді, Зеленський заявив, що нашій країні готові «підставити плече, а не підніжку — і це дуже важливо, за це ми вдячні нашим партнерам», передає УНІАН. Він також наголосив, що долю України за її спиною ніхто не вирішує.

Також він повідомив про ще один важливий момент — підготовку до підписання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, яка має відбутися протягом найближчих днів.

Частину свого виступу Зеленський присвятив економічним питанням, зокрема заявивши, що в Україні «достатні запаси газу, достатні запаси вугілля», і що «вперше за роки незалежності працюють усі атомні блоки АЕС». Президент вважає, що ситуація у вітчизняній економіці поступово стабілізується .

«Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконані на 7 мільярдів. Гривня на сьогодні, слава Богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилася на 30 копійок, поступово повертаємось до стабільного та запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є вже позитивна динаміка щодо наших облігацій, їхнє котирування повертається на свій колишній рівень, отже фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом», — сказав Зеленський і додав, що золотовалютні резерви України «залишаються на рекордному рівні, що захищає від різних коливань та зміцнює економічний імунітет».

Нагадаємо, що у Раді Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України, яким, зокрема, передбачається збільшення чисельності військовослужбовців ЗСУ на 100 тисяч осіб.

Фото Офісу президента

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