«Більше запитань, ніж відповідей»: нардеп вказав на «нестикування» у промові Зеленського в Раді з приводу армії

Президент України Володимир Зеленський, який підписав указ про зміцнення обороноздатності України, під час виступу у Верховній Раді говорив про нарощування армії, збільшення кількості контрактників, створення нових бригад.

У промові глави держави помітили речі, що суперечать одна одній. Про це у Facebook написав народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін.

«У промові президента в тій частині, яка стосувалася Збройних сил, залишилося більше запитань, ніж відповідей», — пише нардеп, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Рахманін зазначає, що збільшення армії, анонсоване Зеленським, має бути чітко прораховане з урахуванням реальних завдань, що стоять перед військовими. І для цього у держави повинні бути гроші.

За словами Рахманіна, перехід у професійну армію зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їхнє збільшення.

Він уточнює, що зараз держава не може у повному обсязі утримувати теперішню армію та укомплектувати вже наявні бригади. А фінансувати поточні потреби України у озброєнні бюджет може лише на 20%, решта — допомога ззовні.

«Зеленський згадав трирічний термін своїх реформ безпеки. Чи означає це, що він упевнений у своєму перебуванні на посаді Верховного через три роки? Хто це гаранту писав? І з ким він радився?» — обурений Рахманін.

Нагадаємо, у своїй промові Зеленський також закликав українців бути «єдиними у всьому», зокрема й у боротьбі за здоров'я.

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