28.15 / 28.43 31.54 / 31.97
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Більше запитань, ніж відповідей»: нардеп вказав на «нестикування» у промові Зеленського в Раді з приводу армії

12:07 1 лютого 2022
армія

Президент України Володимир Зеленський, який підписав указ про зміцнення обороноздатності України, під час виступу у Верховній Раді говорив про нарощування армії, збільшення кількості контрактників, створення нових бригад.

У промові глави держави помітили речі, що суперечать одна одній. Про це у Facebook написав народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін.

«У промові президента в тій частині, яка стосувалася Збройних сил, залишилося більше запитань, ніж відповідей», — пише нардеп, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Рахманін зазначає, що збільшення армії, анонсоване Зеленським, має бути чітко прораховане з урахуванням реальних завдань, що стоять перед військовими. І для цього у держави повинні бути гроші.

За словами Рахманіна, перехід у професійну армію зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їхнє збільшення.
Він уточнює, що зараз держава не може у повному обсязі утримувати теперішню армію та укомплектувати вже наявні бригади. А фінансувати поточні потреби України у озброєнні бюджет може лише на 20%, решта — допомога ззовні.

«Зеленський згадав трирічний термін своїх реформ безпеки. Чи означає це, що він упевнений у своєму перебуванні на посаді Верховного через три роки? Хто це гаранту писав? І з ким він радився?» — обурений Рахманін.

Нагадаємо, у своїй промові Зеленський також закликав українців бути «єдиними у всьому», зокрема й у боротьбі за здоров'я.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.