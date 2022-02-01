«Більше запитань, ніж відповідей»: нардеп вказав на «нестикування» у промові Зеленського в Раді з приводу армії
Президент України Володимир Зеленський, який підписав указ про зміцнення обороноздатності України, під час виступу у Верховній Раді говорив про нарощування армії, збільшення кількості контрактників, створення нових бригад.
У промові глави держави помітили речі, що суперечать одна одній. Про це у Facebook написав народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін.
«У промові президента в тій частині, яка стосувалася Збройних сил, залишилося більше запитань, ніж відповідей», — пише нардеп, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Рахманін зазначає, що збільшення армії, анонсоване Зеленським, має бути чітко прораховане з урахуванням реальних завдань, що стоять перед військовими. І для цього у держави повинні бути гроші.
За словами Рахманіна, перехід у професійну армію зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їхнє збільшення.
Він уточнює, що зараз держава не може у повному обсязі утримувати теперішню армію та укомплектувати вже наявні бригади. А фінансувати поточні потреби України у озброєнні бюджет може лише на 20%, решта — допомога ззовні.
«Зеленський згадав трирічний термін своїх реформ безпеки. Чи означає це, що він упевнений у своєму перебуванні на посаді Верховного через три роки? Хто це гаранту писав? І з ким він радився?» — обурений Рахманін.
Нагадаємо, у своїй промові Зеленський також закликав українців бути «єдиними у всьому», зокрема й у боротьбі за здоров'я.230
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