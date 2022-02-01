Підприємці вийшли на новий протест: представники ФОП знову пікетують Раду

У вівторок, 1 лютого, у Києві під будівлею Верховної Ради триває черговий мітинг підприємців.

Мітингувальники тримають прапори SaveФОП. Деякі з них одягнені в накидки з таким самим написом. В акції беруть участь близько 500 людей.

Протестувальники вимагають скасовувати обов'язкове використання касових апаратів дрібними підприємцями.

Урядовий квартал посилено охороняють правоохоронці. Поки що ситуація спокійна.

Нагадаємо, сьогодні в Раді мали розглядати законопроєкт, що стосується штрафів для підприємців, які зобов'язані використовувати касові апарати, але поки що їх не встановили.

25 січня під Радою відбулася акція руху SaveФОП під назвою «Влада, приймай, чи йди!», учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації. Аналогічні акції тривали 26−28 січня.

Фото https://censor.net/

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