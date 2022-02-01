Зеленський закликав українців до єдності у боротьбі з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський, який підписав указ про збільшення чисельності ЗСУ, під час виступу в парламенті заявив, що українці мають бути «єдиними у всьому», зокрема й у боротьбі за здоров'я.

За словами Зеленського, три гілки влади, а також четверта — мас-медіа — мають усвідомити, що країна потребує єдності.

«Єдність. Ми часто чули про нього, рідко досягали, але так гостро його потребуємо. Єдність всіх завжди і в усьому. Насамперед, у сприйнятті нашого сьогодення, а головне — нашого майбутнього», — сказав Зеленський і також згадав про важливість єдності у боротьбі за життя та здоров'я.

У цьому контексті він згадав про понад 15 мільйонів українців, які щепилися проти коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко з «обережним, але оптимізмом» припустив, що у 2022 році пандемія COVID-19 може бути переможеною.

Фото — скріншот

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter